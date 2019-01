per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B 295 nahe Simmozheim im Kreis Calw ist heute (Dienstag) Nachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei wurden schwer verletzt. Ein Autofahrer war nach Angaben der Polizei auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Kleintransporter zusammengekracht. Der Fahrer des Transporters kam dabei ums Leben. Ein Auto wurde von umherfliegenden Teilen getroffen. Ein weiterer Autofahrer musste in den Graben ausweichen. Derzeit sind Sachverständige vor Ort. Erst dann können die Fahrzeuge geborgen werden. Die Bundesstraße bei Simmozheim bleibt deshalb voraussichtlich bis in die Abendstunden gesperrt, so die Polizei.