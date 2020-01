Die Landesregierung will die Betreuung von Schwangeren und Gebärenden verbessern. Deshalb hat sie jetzt vier Modellprojekte gestartet - auch in den Kreisen Sigmaringen und Reutlingen: In Münsingen auf der Reutlinger Alb wurde die Geburtshilfeabteilung des Krankenhauses vor gut ein einhalb Jahren geschlossen. Seitdem müssen Schwangere nach Reutlingen fahren, um zu gebären. Das bleibt auch so, aber ein lokales Gesundheitszentrum soll die Situation zumindest ein wenig verbessern: Angedacht ist eine Hebammenpraxis, die die Vor- und Nachsorge sicherstellt. In Sigmaringen und Bad Saulgau soll ebenfalls eine Hebammenambulanz entstehen, die die örtliche Klinik unterstützen soll. Für diese Projekte gibt das Land je 150.000 Euro. Sollten sie erfolgreich sein, könnte man sie auf andere Landesteile ausdehnen.