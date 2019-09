Mehr als 200 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligen sich am Samstag in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen an einer Übung des Regierungspräsidiums Tübingen. Dabei wird ein technischer Defekt angenommen, der einen Großbrand in der LEA auslöst. Geprobt werden soll vor allem die Zusammenarbeit aller beteiligter Behörden und Organisationen. Auch der Landkreis und die Stadt Sigmaringen beteiligen sich an der Großübung. Rund 80 Statisten spielen unter anderem Verletzte.