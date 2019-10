Bei einem Unfall in der Nacht zum Sonntag ist in Schömberg (Kreis Calw) ein 51-jähriger Mann überfahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Autofahrer gegen 3 Uhr auf der Landstraße zwischen Igelsloch und Oberlengenhardt in Richtung Schömberg, als er den 51-Jährigen auf der Gegenfahrbahn liegen sah. Er hielt an und versuchte vergeblich, den Mann von der Fahrbahn zu ziehen. Als sich ein Auto auf der Fahrbahn näherte, versuchte er, es durch Winken zu stoppen, was misslang. Die 19-jährige Fahrerin überfuhr den 51-Jährigen. Laut Polizei gab sie an, durch die Autoscheinwerfer des Helfers geblendet worden zu sein. Der 51-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Warum er auf der Fahrbahn lag, ist nicht klar.

Anmerkung der Redaktion/Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieser Meldung haben wir fälschlicherweise geschrieben, dass der Mann durch den Unfall gestorben ist. Die Polizei erklärte aber am Sonntagnachmittag, dass der Mann lebensgefährlich verletzt und operiert worden ist. Wir haben den Fehler korrigiert und bitten um Entschuldigung.