In Bad Herrenalb (Kreis Calw) hat es am frühen Sonntagmorgen auf einem Bauernhof gebrannt. Scheune und Stall waren betroffen, zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Das Feuer wurde gegen 4:30 Uhr am Sonntagmorgen gemeldet. Laut Feuerwehr brannte auf dem Bauernhof in Bad Herrenalb im Ortsteil Neusatz ein Nebengebäude, in dem Scheune und Stall untergebracht waren. 17 Rinder konnten von den Einsatzkräften gerettet werden.

Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Die Feuerwehren Bad Herrenalb und Dobel (Kreis Calw) waren mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort.

Etwa 70 Feuerwehrleute waren bei dem Brand in Bad Herrenalb im Einsatz picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Einsatz-Report24/dpa

Die Löschwasserversorgung an der Einsatzstelle habe sich zunächst schwierig gestaltet. Um eine ausreichende und sichere Versorgung zu gewährleisten, musste eine Löschwasserleitung direkt vom Hochbehälter der Wasserversorgung bis zum Einsatzort verlegt werden.

Bei dem Brand entstand ein Schaden von etwa 800.000 Euro. Warum es zu dem Brand kam, ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.