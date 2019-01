Nach einem Wasserrohrbruch in Römerstein (Kreis Reutlingen) hatte die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag einen ungewöhnlichen Einsatz. Hunderte Tiere litten unter Wassermangel.

Mit Hilfe eines drei Kilometer langen Wasserschlauches hat die Feuerwehr etwa 100 Einwohner, 500 Rinder und mehrere Hundert Schweine in einem Ortsteil von Römerstein mit Wasser versorgen müssen. Nach einem Rohrbruch war die Wasserversorgung in dem 120 Einwohner großen Ortsteil Strohweiler gestört. Die Einwohner sollen ihr Trinkwasser abkochen.

Feuerwehr pumpt Wasser in den Stall

Vor allem in einem großen Landwirtschaftsbetrieb hatten die Tiere kein Trinkwasser mehr im Stall. Die Feuerwehrleute pumpten daraufhin in der Nacht auf Donnerstag Wasser in den Stall - und versorgten so die Tiere.

Ursache des Lecks noch unklar

Das Leck im Wasserrohr konnte zunächst nicht gefunden werden, am Donnerstagmorgen waren noch immer Feuerwehrleute vor Ort. Sie pumpen weiter Wasser durch den Schlauch, damit dieser wegen der derzeit herrschenden Minustemperaturen auf der Schwäbischen Alb nicht einfriert. Betroffen sei auch der Nachbarort Grabenstetten.

Wie es zum Leck in dem Wasserrohr kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Vermutet wird ein Problem mit der Zubringerleitung.