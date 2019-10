Enkel-Trick, Gewinnspiel oder falsche Polizisten - die Methoden der Betrüger variieren. Die Reutlinger Polizei will nun dagegen vorgehen: Mit Bäckertüten, die vor der Abzocke warnen.

Die Betrüger haben immer noch Erfolg mit ihren altbekannten Methoden, sagt der Präsident des Reutlinger Polizeipräsidiums Alexander Pick. 1.500 Fälle habe es im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich der Reutlinger Polizei gegeben. Dabei sei in den drei Landkreisen Esslingen, Reutlingen und Tübingen 2018 ein Schaden von 700.000 Euro entstanden. Und in diesem Jahr lägen die Zahlen noch höher, so Pick. Laut Polizeipräsident fallen ältere Menschen auf den Enkel-Trick oder die falschen Polizisten herein, Jüngere eher auf falsche Gewinnspiele oder falsche Versprechungen auf ein Erbe.

Dauer 0:25 min Auch Gewarnte fallen auf den Enkel-Trick rein Der Präsident des Reutlinger Polizeipräsidiums Alexander Pick ist immer wieder erstaunt, wie Menschen auf den Enkel-Trick reinfallen. Selbst wenn sie gewarnt wurden.

Viel Manipulation im Spiel

Aus diesem Grund hat sich die Reutlinger Polizei für diese ungewöhnliche Warnmethode entschieden. Auf einer Million Bäckertüten stehen ab sofort Warnhinweise der Polizei, beispielsweise "Vorsicht Abzocke" oder "Legen Sie sofort auf, wenn Sie das hören". Je mehr Menschen darüber redeten und informiert seien desto besser. Und die Betrüger sind eloquent, redegewandt und haben hohe manipulative Fähigkeiten, sagt Pick. Oftmals würden sie aus Call-Centern im Ausland anrufen.

Gemeinsam mit Bäckereien

Die Polizei-Kampagne wird mit jeweils 5.000 Euro von den Kreisseniorenräten in Esslingen, Reutlingen und Tübingen unterstützt. Auch der Fachgroßhandel der Bäckereien und Konditoreien (Bäko) unterstützt die Werbeaktion und sorgt für die Logistik, also die Verteilung an die Mitglieder im Zuständigkeitsbereich. Ab Mittwoch werden die Tüten verteilt.