per Mail teilen

Die Organisatorin des Reutlinger Weindorfs, Regine Vohrer, ist mit den Besucherzahlen sehr zufrieden. Nach zwei schlechten Jahren sei es wieder ein gutes mit rund 150.000 Besuchern gewesen. Das Weindorf ging Samstagabend zu Ende. Einzig der Abbau am Sonntag bei strömendem Regen sei so unangenehm gewesen wie noch nie, so Vohrer.