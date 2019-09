per Mail teilen

Bei einem Unfall in Reutlingen-Altenburg ist laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 120.000 Euro entstanden. Ein Kleinlaster fuhr auf den Linksabbiegestreifen, dann wieder zurück und rammte dabei einen SUV. Die Fahrer blieben unverletzt, aber an beiden Autos entstand Totalschaden.