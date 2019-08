Wie soll die Regionalstadtbahn künftig durch Reutlingen fahren? Die SPD-Fraktion im Gemeinderat will, dass die Stadtverwaltung das möglichst bald entscheidet. Die Festlegung einer Trasse müsse Vorrang vor allen anderen Planungen haben, so ein Sprecher bei einer Pressekonferenz. Andernfalls bremse das die Entwicklung der Stadt - zum Beispiel rund um den Bahnhof, im Gerberviertel und an der Echaz. Was dort möglich ist, hänge entscheidend von der Regionalstadtbahn ab, so die SPD.