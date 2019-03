Die Luft in Reutlingen ist schlecht. Deswegen klagt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erneut vor dem VGH. Sie will Fahrverbote für Diesel-Autos erreichen. Die Stadt will dies verhindern.

Bereits 2012 klagte die Deutsche Umwelthilfe gegen das Land Baden-Württemberg. Der Grund: Die Luftqualitätsgrenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub waren in der Kreisstadt Reutlingen überschritten worden. Zwar gewann die DUH das Gerichtsverfahren, trotzdem habe das Land seitdem zu wenig dafür getan, die Luftqualität in Reutlingen zu verbessern, so ein Sprecher der DUH. Lediglich kleinere Maßnahmen seien umgesetzt worden. Forderungen DUH Deswegen klagt die Umwelthilfe nun erneut vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim. Unter anderem fordert sie das Land auf, Autos mit alten Dieselmotoren in der Innenstadt zu verbieten, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) umweltgerecht auszubauen und die Innenstadt von Reutlingen durch Tempolimits für Autofahrer unattraktiver zu machen. Lärmschutzwand versetzen Vergangene Woche hatte die Stadtverwaltung noch Vorschläge erarbeitet und im Umweltausschuss des Gemeinderats vorgestellt. Sie sollen die drohenden Fahrverbote verhindern. So kündigte die Stadt beispielsweise an, Luftfilter zu bauen. Auch sollen neue Fassadenanstriche helfen, das Stickoxid in der Luft zu verringern. Eine Lärmschutzwand nahe der Messstation soll versetzt werden, weil sich dort dreckige Luft staue und die Messwerte verfälsche. Fahrverbote durchsetzen Außerdem soll das Regierungspräsidium dafür sorgen, dass wirklich keine Laster mehr durch die Innenstadt fahren. Ein entsprechendes Verbot gibt es bereits.