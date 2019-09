Mit einem Fest ist am Sonntag in Reutlingen das neue Stadtbusnetz eingeweiht worden. Dazu gehören 25 neue Busse, darunter Elektro- und Hybridbusse, zehn neue Linien und 100 neue Haltestellen. Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) sprach von einer neuen Ära im öffentlichen Nahverkehr, die am Montag in Reutlingen beginnt. Das neue Netz wird vom Bund mit 14,5 Millionen Euro unterstützt.