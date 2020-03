Ein Betrunkener hat in Reutlingen versucht, eine Tankstelle in Brand zu stecken. Am frühen Sonntagmorgen war er laut Polizei beim Diebstahl einer Sektflasche erwischt worden. Daraufhin habe er an zwei Tanksäulen Benzin verspritzt und versucht, es anzuzünden. Als das nicht gelang, flüchtete er unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung.