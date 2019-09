In Reutlingen soll die Entwicklung von Wasserstoff-Technologie für Autos vorangebracht werden. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat am Dienstag bekanntgegeben, dass Reutlingen eine von neun Regionen ist, in denen man Konzepte dafür entwickeln will. Im Zentrum der Konzepte soll laut Verkehrsministerium die regionale Wasserstoff-Produktion mit Strom aus erneuerbaren Energien stehen. Es gehe um die langfristige Nutzung von umweltfreundlichem Wasserstoff. Dieser erfülle die Voraussetzungen für klimafreundliche Mobilität, so Minister Scheuer. Wichtig sei, dass bundesweit ausreichend Tankstellen verfügbar seien. Unter den neun Regionen steht Reutlingen beispielhaft für eine industriell geprägte Region mit Firmen aus der Autoindustrie.