In den Arbeitsagenturbezirken Reutlingen, Schwarzwald-Baar-Heuberg, Nagold und Balingen ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Juli um bis zu 0,4 Prozent gestiegen. Gründe für diesen deutlichen Anstieg seien neben den Ferien das Ende vieler Ausbildungen, so die Agenturen. Am höchsten liegt die Quote im Bezirk Nagold-Pforzheim mit 3,4 Prozent knapp über dem Landesdurchschnitt. Die Zahl an neu gemeldeten freien Stellen ist im Vergleich zum Vormonat gesunken .