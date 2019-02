Die Bundeswehr ermittelt erneut wegen rechtsextremistischer Bestrebungen von Soldaten des Kommando Spezialkräfte (KSK) mit Sitz in Calw. Ein Soldat wurde jetzt suspendiert.

Dem Oberstleutnant Daniel K. wird unter anderem vorgeworfen, in Telefongesprächen bewaffneten Widerstand angekündigt zu haben. Er soll gesagt haben, der Staat habe die Lage nicht mehr im Griff seit der Flut an Asylbewerbern, die man alle zurückschicken müsse. So zitiert ihn die Bildzeitung. Der KSK-Soldat sagte demnach, jetzt müsse man die Dinge selbst in die Hand nehmen.

Telefone überwacht

Die Aussagen flogen im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den rechtsradikalen Soldaten Franco A. auf. Telefone waren im Zuge der Ermittlungen überwacht worden. Das Magazin "Der Spiegel" berichtet, Daniel K. habe auch in einer geschlossen Facebookgruppe Meinungsbeiträge gepostet, die das Gedankengut der sogenannten Reichsbürger wiedergaben. Inzwischen sei der Soldat suspendiert worden.