per Mail teilen

Rekordverdächtige 240.000 Mal wurden Temposünder auf der B 27 bei Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) in den letzten Monaten geblitzt. Jetzt hagelt es Einsprüche.

Über 1.400 Einsprüche seien bereits eingegangen, so ein Mitarbeiter des Reutlinger Landratsamts. Da es bei Bußgeldverfahren immer Zeitverzögerungen gebe, könnten es nach Erfahrungswerten auch 10.000 oder mehr werden. Könne man die Betroffenen nicht zur Rücknahme bewegen, werde die Staatanwaltschaft eingeschaltet.

Teure Gerichtsverhandlung

Dann folgt in der Regel eine Gerichtsverhandlung. Bei einer Verurteilung werde das viel teurer als der Strafzettel, so der Reutlinger Amtsgerichtsdirektor Haberstroh. Sollten tatsächlich hunderte oder tausende Einsprüche vor dem Amtsgericht landen, müsse man sich um mehr Personal bemühen. Im Schnitt verhandele man jährlich etwa 600 Bußgeldfälle, so Haberstroh.

Bußgelder in Höhe von 3,5 Millionen Euro

Der Blitzer war im vergangenen Jahr unter einer Brücke aufgestellt worden. Die meisten Knöllchen gab es in den Monaten, als auf einem knapp sieben Kilometer langen Streckenabschnitt wegen einer Baustelle Tempo 60 galt. Bis Dezember wurden 3,5 Millionen Euro an Bußgeldern bezahlt.