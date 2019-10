Am Landgericht Hechingen (Zollernalbkreis) hat der Prozess gegen einen 80-jährigen mutmaßlichen Bankräuber begonnen. Er soll Banken in Balingen und Freiburg überfallen haben.

Der mutmaßliche Bankräuber will sich laut Gericht zu Beginn des Prozesses selbst zur Sache äußern. Er hat bereits in der Untersuchungshaft ein Geständnis abgelegt. Die Staatsanwaltschaft legt ihm schwere räuberische Erpressung in drei Fällen und versuchte schwere räuberische Erpressung in drei weiteren Fällen zur Last. Er soll Banken in Balingen, Villingen, Raststatt, Freiburg und Waldkirch überfallen haben.

Mit Sprengstoff gedroht

Bei allen Taten hatte der 80-Jährige damit gedroht, eine Bombe explodieren zu lassen. Die sollte sich angeblich in einem Koffer befunden haben, den er in den Banken abgestellt hatte. Tatsächlich hatte er bei keiner der Taten Sprengstoff dabei. Die Polizei nahm den Mann im Mai bei einem versuchten Banküberfall in Balingen (Zollernalbkreis) fest. Für den Prozess hat das Hechinger Landgericht drei Verhandlungstage angesetzt.