Palmer ist ein unbequemer Grüner. Mit seinen Facebook-Posts erregt er die Gemüter. Nun hat er ein neues Buch geschrieben: "Erst die Fakten, dann die Moral". Schlägt Palmer neue Töne an?

Boris Palmer: Gewicht von Fakten nimmt bei politischen Debatten ab Auf Facebook provoziert Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) gerne. Jetzt hat der unbequeme Grüne das zweite Buch in zwei Jahren geschrieben.

Das neue Buch sei vor allem durch die Diskussionen auf sein letztes Buch über Flüchtlinge entstanden, so Palmer bei der Lesung am Sonntag im Tübinger Museum. Vor rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörern begründet der Politiker der Grünen den Titel seines Buches. Der nüchternen Betrachtung der Fakten stünden nicht nur Fake News und Rechtspopulismus entgegen, sondern auch der Versuch einen moralischen Filter über die Wirklichkeit zu legen. Seine Gegner würden oft aus einer moralischen Position heraus argumentieren. Das findet Palmer falsch.

"Wenn also aus Moral Überheblichkeit, Hochmut, Arroganz und Abwertung wird, dann ist es Zeit für eine Antithese. Sie lautet: Erst die Fakten, dann die Moral." Boris Palmer zum Titel seines neuen Buches

Sorge um Demokratie

Sollten Fakten nicht mehr oberste Priorität haben, sei das eine Gefahr für die Demokratie. Ihm bereite das große Sorgen. Denn Palmer stellt fest, dass das Gewicht der Fakten bei politischen Debatten und Entscheidungen immer weiter abnimmt. Zudem würden immer mehr Entscheidungen getroffen, ohne Rücksicht auf Tatsachen. Das sei schlecht für die Menschheit.

Bei der Lesung in Tübingen präsentiert Palmer Beispiele. So zeigt er in einem Kapitel über den Klimawandel, wie man Leugner des Klimawandels mit Fakten widerlegen könne. Als Oberbürgermeister kenne er Beispiele auch aus Tübingen. Etwa ein Aufführungsverbot im Schloss wegen überzogener Vorschriften. Daten müssten genützt werden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wer übertreibe, Angst verbreite und dabei die Wirklichkeit verfärbe, um eigene Ziele durchzusetzen, ruiniere auf Dauer Daten und Fakten als Grundlage von Entscheidungen.

Am Montag präsentiert Palmer sein Buch in Berlin. In einer Talkrunde mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner.