per Mail teilen

Unbekannte haben in der Nacht ein Spielkasino in Pfullingen (Kreis Reutlingen) überfallen. Zwei maskierte Männer hatten nach Polizeiangaben gegen Mitternacht eine Mitarbeiterin an der Kasse mit einem Messer und einer Pistole bedroht. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro. Anschließend flüchteten die Täter. Eine Fahndung blieb laut Polizei erfolglos.