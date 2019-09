per Mail teilen

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Calw hat keiner der vier Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit der Wählerstimmen erreicht. Damit müssen die Wahlberechtigten der rund 23.000 Einwohner zählenden Stadt am 13. Oktober erneut wählen. Die meisten Stimmen bekam Florian Kling mit 44,4 Prozent, gefolgt von Gerd Kunzmann mit 32,2 Prozent und Anabel Hirsch mit 22,7 Prozent (alle parteilos), wie die Stadt auf ihrer Webseite bekanntgab. Am wenigsten Stimmen bekam Samuel Speitelsbach, der als Dauerkandidat für viele Bürgermeisterwahlen bekannt ist. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 42 Prozent. Der parteilose Amtsinhaber Ralf Eggert, der seit 2011 Rathauschef ist, hatte sich nicht zur Wiederwahl aufstellen lassen.