Eine neue Lärmschutzwand an einer viel befahrenen Straße in Reutlingen soll dort auch bessere Luft machen. Die alte Lärmschutzwand wird abgerissen. Die neue Wand bekommt eine Begrünung. An der Stelle werden in Reutlingen seit Jahren Stickoxidkonzentrationen über dem erlaubten Grenzwert gemessen.