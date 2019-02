per Mail teilen

In Reutlingen dürfen am Sonntag 88.000 Bürger bei der Oberbürgermeisterwahl abstimmen. Eine Frau und vier Männer stehen zur Wahl. Beobachter gehen von einem zweiten Wahlgang aus.

Wohnen, Wirtschaft und Verkehr - das waren im Reutlinger OB-Wahlkampf die führenden Themen. Die Kandidaten haben sich mit ihren Zielen dabei aber kaum unterschieden. Bei öffentlichen Vorstellungen hat sich mal der eine, mal der andere Kandidat besser präsentiert. Beobachter gehen am Ende von einem Zweikampf zwischen dem Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Christian Schneider, und dem SPD-Urgestein und Betzinger Bezirksbürgermeister Thomas Keck aus.

Zweiter Wahlgang wahrscheinlich

Ausserdem stehen Cindy Holmberg (Grüne) und Karl-Gustav Kalbfell (FDP) auf dem Stimmzettel. Der fünfte Kandidat, Andreas Zimmermann, kommt aus Karlsruhe und tritt für "Die Partei" an. Er gilt als chancenlos. Entscheidend für den Ausgang der Wahl wird des Abschneiden dieser drei Kandidaten sein und ob sie im entscheidenden zweiten Wahlgang wieder antreten. Der würde am 24. Februar sein.

Bosch tritt ab

Die parteilose bisherige OB, Barbara Bosch, tritt nicht mehr an. Sie hatte im Sommer vergangenen Jahres ihren Rücktritt angekündigt. Sie nannte persönliche Gründe und will sich künftig mehr um ihren schwerkranken Mann kümmern. Boschs Amtszeit endet am 2. April.