Schon lange will der 72-jährige Allgemeinarzt aufhören, doch Thomas Völter fand keinen Nachfolger. Weder im Ärzteblatt, noch über eine Anzeige. Nun hat er einen drastischen Schritt gemacht.

Weil alles wirkungslos blieb, hat der Allgemeinmediziner Thomas Völter eine Anzeige in den Lokalzeitungen der Region aufgegeben. "Praxis zu verschenken" war darauf zu lesen. Ohne große Resonanz. Nur eine einzige Person habe sich gemeldet, so der 72-Jährige. Doch diese Ärztin zeigte ernsthaftes Interesse und tritt seine Nachfolge an. Im kommenden Jahr wird die Kollegin seine Praxis in Albstadt-Tailfingen übernehmen. Die Ärztin aus dem Zollernalbkreis übernimmt auch das eingespielte Team und die 1.200 Patienten. Für die ist es sicherlich eine Beruhigung, doch für Völter ist es ein Skandal.

"Früher hat man den Patientenstamm für viel Geld abgegeben. Das waren mindestens 50.000 Euro." Der Hausarzt Thomas Völter aus Albstadt-Tailfingen

So könne es nicht weitergehen mit der Hausarztsituation, sagt der Mediziner. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung sind im Bereich Albstadt derzeit elf Hausarztstellen unbesetzt.