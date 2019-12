per Mail teilen

Der Verein liegt ihm am Herzen. Deswegen will sich der Tübinger Buchhandelschef Christian Riethmüller auch nach seiner gescheiteren Kandidatur als VfB-Präsident bei dem Fußballverein engagieren.

Bei der Wahl des neuen Präsidenten am Sonntag unterlag der 45-Jährige dem Waldenbucher Unternehmer Claus Vogt. Riethmüller kann sich auch andere Ämter in dem Verein vorstellen, im Aufsichtsrat oder Beirat. Das sagte er in einer Videonachricht auf Facebook und dem SWR.

Dauer 0:22 min Riethmüller will sich weiter beim VfB engagieren Riethmüller will sich weiter beim VfB engagieren

Riethmüller enttäuscht

Trotz einer kämpferischen Rede bei der Mitgliederversammlung musste er sich dem Waldenbucher Unternehmer geschlagen geben. Riethmüller war zwar enttäuscht, nahm die Niederlage aber sportlich gelassen. Über die Gründe seiner Niederlage wollte er nicht spekulieren. Offensichtlich habe der Bessere gewonnen, sagte er dem SWR. Die Mitglieder hätten mit Vogt eine gute Wahl getroffen. Immerhin war es ein historisches Ereignis. Das erste Mal seit der Gründung des VfB Stuttgart vor 125 Jahren hatten die Mitglieder eine Auswahl.