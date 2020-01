per Mail teilen

Der Abriss der Brandruine des Drei-Sterne-Restaurants "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) verzögert sich. Die Pläne für die nähere Zukunft nehmen unterdessen bereits Gestalt an.

Der Grund für die Verzögerung ist das noch fehlende Gutachten des Brandsachverständigen. Ursprünglich war der Abriss der Brandruine für Anfang der Woche geplant.

Dauer 0:24 min Sebastian Finkbeiner (links) zu den neuen Plänen Sebastian Finkbeiner (links) zu den neuen Plänen

Spitzenkost im Parkhaus

Als Zwischenlösung soll bis Mai ein neuer Gastronomiebereich mit Köhler- und Schwarzwaldstube auf dem Deck des hoteleigenen Parkhauses gebaut werden, sagte der Juniorchef Sebastian Finkbeiner dem SWR. In einem zweiten Parkdeck gebe es Lagerungsmöglichkeiten und in einem dritten Parkdeck werden Restauration mit Küchen unterkommen, so der Juniorchef.

Fertigbauspezialisten planen

Den Plänen der Inhaberfamilie Finkbeiner muss die Gemeinde Baiersbronn noch zustimmen. Danach müssen die Firmen liefern. Erste Gespräche gab es mit Fertigbauspezialisten aus den Niederlanden am Montagmorgen in Baiersbronn. Sie wollen ein Gebäude bauen, das nicht als Provisorium zu erkennen ist, so Sebastian Finkbeiner.

Hotel macht wieder auf

Neben diesen ungeplanten Bauarbeiten gibt es im Hause Finkbeiner noch geplante Baustellen. Über 100 Handwerker sind derzeit mit der Erweiterung des Wellnessbereichs im Hotel beschäftigt. Es kann am Freitag wieder eröffnen.