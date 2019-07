per Mail teilen

In der ehemaligen Textildruckfirma Pausa in Mössingen im Kreis Tübingen ist heute eine Forschungs- und Archivstelle über die Gründerfamilie Löwenstein feierlich eröffnet worden. Bereits seit zwölf Jahren gibt es einen Forschungsverein, der sich mit der Geschichte der Löwensteins und der Mössinger Pausa befasst. Mit der Gründung einer Forschungs- und Archivstelle bekommt der ehrenamtliche Verein jetzt zwei Räume im alten Mössinger Rathaus. Damit kann die Forschungsarbeit weiter vorangetrieben werden, so Vereinsvorstand Welf Schröter. Das Archiv samt Bibliothek soll künftig auch Schülern und Studenten zugänglich gemacht werden. Zur Eröffnungsfeier im ehemaligen Industriegebäude kamen auch Nachkommen der früheren Pausabesitzer Artur und Felix Löwenstein. Die jüdische Familie wurde im Dritten Reich von den Nazis aus Mössingen vertrieben.