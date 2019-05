Bei Bad Wildbad (Kreis Calw) hat möglicherweise ein Wolf ein weiteres Schaf gerissen. Nach Angaben der Stadt wurde das tote Schaf unmittelbar beim Sommerberghotel gefunden.

Noch ist unklar, ob wirklich ein Wolf das Schaf getötet hat. Die Forstliche Versuchsanstalt aus Freiburg habe Proben genommen, so Wildbads Bürgermeister Mack in einer Pressemitteilung. Diese Proben würden jetzt auf genetisches Material untersucht.

Wolf fotografiert

Schon vor gut einer Woche sei ein Wolf auf dem Sommerberg gesichtet worden, so der Bürgermeister weiter. Eine Wildtierkamera habe ihn fotografiert. Ein Wolfsriss sei also nicht ausgeschlossen.

Genetische Proben werden untersucht

Das bestätigte das Umweltministerium in einer Mitteilung. Man habe Nutztierverbände über den Tierriss informiert. Proben zur genetischen Analyse seien an das Senckenberg-Institut in Frankfurt am Main geschickt worden. Man müsse die Ergebnisse abwarten, um verlässliche Aussagen zu treffen.

Herdenschutz unzureichend

Das Ministerium betonte in der Mitteilung, dass die angegriffenen Tiere nicht wolfssicher eingezäunt gewesen seien. Entschädigungen bei unzureichendem Herdenschutz würden nur noch bis Ende Mai bezahlt.

Wolf bei Forbach gesichtet

Weiter teilte das Ministerium mit, dass die Forstliche Versuchsanstalt vor kurzem ein Fotofallenbild eines Wolfes bei Forbach (Kreis Rastatt) erhalten habe. Die Gemeinde gehört wie Bad Wildbad zur Förderkulisse Wolfprävention. Damit hat die Landesregierung ein 3.700 Quadratkilometer großes Gebiet im Nordschwarzwald ausgewiesen, in dem ein Wolf vorkommen könnte. Innerhalb der Förderkulisse erhalten Schaf-, Ziegen und Gehegewildhalter 90 Prozent der Kosten, wenn sie Materialien für den Herdenschutz anschaffen.