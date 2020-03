per Mail teilen

Die Bundesliga-Handballerinnen der TuS Metzingen konnten ihre Siegesserie auch gegen den Tabellenführer fortsetzen. Die Metzingerinnen gewannen das Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit 28:24. Sie festigten damit ihre Position auf dem dritten Tabellenplatz. Verloren hat dagegen der Volleyball-Bundesligist TV Rottenburg. Im schwäbischen Derby gegen Friedrichshafen unterlagen die Rottenburger mit 1:3 Sätzen. 1.600 Zuschauer in Tübingens Paul-Horn-Arena sahen ein spannendes Spiel, in dem die Rottenburger mit dem deutschen Rekordmeister vom Bodensee lange Zeit mithalten konnten. Am Ende fehlte allerdings bei einigen Rottenburger Leistungsträgern die Kraft.