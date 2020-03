Die Polizei hat zwei Männer wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in Metzingen (Kreis Reutlingen) festgenommen. Die 39- und 44-Jährigen sollen am Samstag in zahlreichen Outletgeschäften Waren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Ein Ladendetektiv informierte die Polizei, nachdem er mehrere abgetrennte Preisetiketten in einer Umkleidekabine gefunden hatte. Im Auto der mutmaßlichen Diebe stellten die Beamten weitere hochwertige Kleidungsstücke aus mehreren Outlet-Stores sicher. Die Staatsanwaltschaft Tübingen beantragte daraufhin Haftbefehl gegen die beiden Männer aus Rumänien. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.