Derby-Sieg für die Metzinger TuS Metzingen in der Handball Bundesliga. Die Tussies besiegten am Samstag Neckarsulm mit 31:28 und klettern in der Tabelle auf dem vierten Platz. Verloren haben die die Erstligavolleyballer vom TV Rottenburg. Sie unterlagen dem Tabellenvierten Lüneburg mit 1:3 und bleiben in der Tabelle auf dem achten Platz. Im Lokalderby in der zweiten Basketball Bundesliga unterlagen die Tigers Tübingen zu Hause den Schwenninger Panthers mit 73:88. Tübingen nach der erneuten Niederlage gegen den Lokalrivalen nun Tabellenzehnter, Schwenningen folgt auf Tabellenplatz Nummer 13.