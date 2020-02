per Mail teilen

Das Firmengebäude eines Tierfutter-Vertriebs in Meßstetten (Zollernalbkreis) ist am Dienstagabend vollständig abgebrannt. Passanten hatten das Feuer entdeckt.

In Meßstetten ist am Dienstagabend das Firmengebäude eines Tierfutter-Vertriebs niedergebrannt. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude war früher eine Tennishalle.

Dauer 0:29 min Großeinsatz der Feuerwehr in Meßstetten In Meßstetten (Zollernalbkeris) ist das Firmengebäude einesTierfutter-Vertriebs vollständig abgebrannt.

Feuerwehr verhinderte Übergreifen der Flammen

Passanten hatten die Flammen gegen 20 Uhr zunächst an der Photovoltaikanlage auf dem Hallendach bemerkt, so die Polizei. Eigene Löschversuche der Passanten schlugen fehl. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Wohnhäuser übergriff. Wegen der großen Hitze starben mehr als 20 Hühner, die in einem nahen Stall untergebracht waren.