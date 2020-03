Ein 56-jähriger Mann aus Lichtenstein (Kreis Reutlingen) ist wegen dem Vorwurf des versuchten Tötungsdelikt in Untersuchungshaft gekommen. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Mann soll seine Ehefrau am Freitagabend in der gemeinsamen Wohnung mutmaßlich mit einem Messer attackiert haben. Die Frau konnte zu den Nachbarn flüchten und die Polizei rufen. Sie wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht und musste über mehrere Stunden operiert werden. Der Mann ist vermutlich alkoholkrank. Gegen ihn wird nun ermittelt.