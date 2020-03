Das Coronavirus wurde von den Amerikanern hergestellt, um die Chinesen zu töten - so lautet eine Verschwörungstheorie. Wie es zu solchen Gerüchten kommt und wer dafür empfänglich ist, hat der Tübinger Forscher Michael Butter untersucht.

Im Rahmen eines EU-Projekts hat der Tübinger Wissenschaftler Michael Butter zusammen mit anderen Forschern weltweite Verschwörungstheorien untersucht. Dabei ging es auch um die Frage, wie es zu diesen Theorien kommt und wer daran glaubt.

Bestimmter Menschentyp empfänglich

Anfällig für Verschwörungstheorien sind sowohl Männer als auch Frauen, Arme wie Reiche, sagt Butter. Allerdings habe man einen bestimmten Menschentyp ausfindig gemacht, der dafür empfänglich sei, so Butter im SWR-Interview mit Peter Binder.

Bedürfnis nach Sicherheit

Es seien Menschen, die ein besonderes Bedürfnis nach Sicherheit hätten. Weil Verschwörungstheorien einfache Antworten geben und dadurch Sicherheit herstellen. Ein Problem mit Verschwörungstheorien sei, dass Gegenargumente oft nur dazu führten, die Positionen zu verfestigen. Deshalb will Butter Menschen rechtzeitig für Verschwörungstheorien sensibilisieren. Nächste Woche wird in Brüssel eine internationale Broschüre vorgestellt, in der es um Verschwörungstheorien geht. Sie richtet sich vor allem an Lehrer, an Leute in der Politik, sowie Journalisten.