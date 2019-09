per Mail teilen

Annette Widmann-Mauz ist als Vorsitzende der Frauen Union der CDU wiedergewählt worden. Sie erhielt auf dem Bundesdelegiertentag am Samstag in Leipzig 93,26 Prozent der Stimmen. Die 53 Jahre alte Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration war die einzige Kandidatin. Die in Tübingen geborene Staatsministerin ist seit 1984 Mitglied der CDU und seit 2015 Bundesvorsitzende der Frauen Union.