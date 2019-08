Das Tennisturnier Ladies Open in Hechingen war in diesem Jahr so gut besucht wie noch nie. Das mit 60.000 Euro dotierte Turnier ging am Sonntag zu Ende.

Rund 6.500 Besucher seien gekommen, freute sich Turnierdirektor Thomas Bürkle. Das seien 1.000 mehr als im letzten Jahr, obwohl die Ladies Open mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Schwierige Bedingungen fürs Damentennis Die Spiele am Mittwoch mussten wegen starken Regens abgesagt werden. Außerdem fiel Top-Spielerin Laura Siegemund aus Metzingen wegen einer Verletzung kurzfristig aus. Das Damenturnier sei aber so beliebt, dass die Absage die Besucherzahlen nicht gedrückt habe, so Bürkle. Sieg in zwei Sätzen für Haas Den Einzelwettbewerb hat die Österreicherin Barbara Haas gewonnen. Im Doppel setzten sich Cristina Dinu und Lina Gjorcheska durch.