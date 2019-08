Für die Falkensteiner Höhle braucht man nun ein zusätzliches Versicherungsschreiben. Grabenstetten reagiert damit auf den Vorfall, bei dem zwei Besucher gerettet werden mussten.

Schon bislang darf in die Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb nur, wer eine Versicherung nachweisen kann. So steht es in der Polizeiverordnung der Gemeinde Grabenstetten (Kreis Reutlingen). Künftig reicht es aber nicht mehr, den Vertrag vorzulegen. Die Gemeinde will ein eigenes Schreiben, in dem die Versicherung bestätigt, dass sie auch bei Fahrlässigkeit für Bergung und Rettung bezahlt. Das erleichtere der Gemeinde schlicht die Arbeit, sagte Bürgermeister Roland Deh dem SWR.

Erklärung von Tourenanbieter nötig

Professionelle Tourenanbieter müssen außerdem schriftlich erklären, wer die Führungen macht und wie viel Erfahrung die Führer haben. Erstmals müssen sie auch melden, wie viele Kunden sie jedes Jahr in die Höhle führen. Bislang gebe es dazu keine Zahlen, so der Bürgermeister. Grundsätzlich wolle man Besuche in der Falkensteiner Höhle auf jeden Fall weiterhin möglich machen.

Hoher Wasserstand

Zwei 37 und 25 Jahre alten Männer waren Ende Juli aus der Höhle gerettet worden, nachdem Wasser den Weg nach draußen abgeschnitten hatte. Zuvor hatte es ein Gewitter mit Starkregen gegeben, das den Wasserstand in der Höhle schnell ansteigen ließ.

Hohe Rettungskosten

Die Gesamtkosten der Rettungsaktion werden erst in ein paar Wochen endgültig feststehen. Die Bergung war sehr aufwändig, weil weite Strecken getaucht werden mussten. Nach ersten Schätzungen dürften die Kosten die Marke von 20.000 Euro übersteigen. Bürgermeister Deh geht davon aus, dass die Ausgaben von den Versicherungen übernommen werden. Im Nachgang wird darüber gestritten, ob der Höhlengang als leichtsinnig zu werten ist. Weitere Gespräche sollen Klärung bringen.