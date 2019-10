Die Folgen der Klimaerwärmung sind vielschichtig. Ein Effekt ist die Überhitzung von Räumen. In Gebäuden, in denen gearbeitet wird, ist Beschattung daher wichtig. Das neu gebaute Geo- und Umweltzentrum in Tübingen zum Beispiel ist für die Zukunft gerüstet.

Der Neubau, der bald bezogen wird, hat Lamellenfenster an der Außenwand. Die sorgen für eine Nachtlüftung, die die Räume abkühlen soll. Projektleiterin Ute Romming vom Tübinger Landesamt Vermögen und Bau erklärt: "Bei heißen Sommertagen gehen die Lamellen automatisch nachts auf bis die entsprechende Temperatur im Büro erreicht wird". Jeder Mitarbeiter könne das Fenster aber auch selber betätigen. Flexible Systeme schieden aus Die Nachtlüftung ist ein Teil, um die gestiegenen Wärmebelastung in Gebäuden in den Griff zu bekommen und um für ein angenehmes Raumklima zu sorgen. Bei den großen Fenstern reicht das aber nicht aus. Und auf die wollten die Architekten wegen der exponierten Lage des Zentrums mit Blick auf die Schwäbische Alb nicht verzichten. Flexible Systeme wie Jalousien schieden allerdings aus, sagt der Leiter des Landesbauamtes Andreas Hölting. Die hätten ständig gewartet werden müssen. Die zurückgesetzte Fensterfront am Geo- und Umweltzentrum sorgt für gute Beschattung. SWR Bernhard Kirschner Beschattung durch bodentiefe Fenster Höltings Team hat sich eine Idee aus Holland abgeschaut. Die Glasfassade mit den bodentiefen Fenstern ist gut zwei Meter nach hinten versetzt. Sie ist über umlaufende Gitterroste wie ein Balkon ohne Geländer mit dem außenliegenden Tragwerk aus Stahlbeton verbunden. Das sorgt im Sommer für Schatten in den Zimmern. Für die Räume mit Blick auf die Innenhöfe haben die Planer auf Fenster mit speziellen Beschichtungen zurückgegriffen. Sie sollen ausreichenden Sonnenschutz garantieren. Diese Fenster werden auch in Gebäuden eingesetzt, die gerade aufwändig saniert werden. Wie zum Beispiel die benachbarten Crona-Kliniken. Andreas Hölting, Leiter des Landesbauamts und die Projektleiterin Ute Roming SWR Bernhard Kirschner

