Die drei Corona-Infizierten, die auf einer Quarantänestation in der Tübinger Uniklinik waren, sind in die häusliche Isolation entlassen worden. Sie berichteten von Langweile un abwertenden Reaktionen.

Eine Woche lang waren Vater und Tochter abgeschottet in der Crona-Klinik untergebracht. Kein Besuch, kein Kontakt, keine Abwechslung: die beiden Patienten mit dem neuartigen Corona-Virus lebten in totaler Isolation. Beide waren stets fieberfrei und beiden geht es gut, sagen sie, doch das Virus tragen sie noch in sich. Deswegen bleiben der Mann, der selbst Oberarzt der Pathologie der Uniklinik Tübingen ist, und seine Tochter jetzt noch einige Zeit in häuslicher Isolation, betreut vom Gesundheitsamt Tübingen, so eine Kliniksprecherin.

Coronavirus-Fälle an der Tübinger Uniklinik. Universitätsklinik Tübingen

Große Langeweile

Der 59-Jährige war in einem kahlen Krankenzimmer, wo normalerweise seine Patienten liegen. "Das ist vor allem langweilig", sagte der Mann dem SWR. Das Gespräch war aus Sicherheitsgründen nur über das Telefon möglich.

Keine Symptome

Der Tübinger Arzt hat sich am Faschings-Sonntag bei seiner Tochter mit dem Coronavirus angesteckt. Sie war mit einem Bekannten in Mailand, einem 25-Jährigen aus dem Kreis Göppingen. Er war der erste Fall in Baden-Württemberg und ist mittlerweile wieder aus der Klinik entlassen worden.

Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg auf 44 angestiegen

Über sein Smartphone bekam der Corona-Patient mit, was außerhalb seines hermetisch abgeriegelten Zimmers passiert. Als direkt Betroffener hat er oft mit dem Kopf geschüttelt. Er sagte: "Die Panik ist nicht rational".

Freunde reagieren abwertend

Als "krass" beschrieb die Tochter die Reaktionen im Internet und mancher Mitmenschen nach Bekanntwerden der Infektion mit dem Coronavirus. Einige Bekannte und auch Freunde hätten ihr Vorwürfe gemacht und gefragt, wie sie sich fühle, das Virus eingeschleppt zu haben. Das war schockierend, so die 24-Jährige, und es habe sie auch gekränkt. Es habe zu dieser Zeit aber keine Reisewarnung für Mailand gegeben. Absichtlich hätten sie das ja nicht gemacht.

Die Infektion fühle sich an wie eine Erkältung mit Schnupfen und Husten. Ihrer Stimme könne man das anhören. Fieber oder andere starke Beschwerden habe sie aber nicht. Es sei die typische harmlose Verlaufsform, die die Mediziner besonders bei jungen Menschen feststellen. Insofern habe sie sich auch keine Sorgen gemacht, als man bei ihr die Infektion diagnostizierte.