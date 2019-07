per Mail teilen

Auch vom Regen ließen sich rund 2.000 Fans am Samstag in Calw nicht abhalten und feierten Udo Lindenberg beim Hesse-Festival. Zuvor hatte der Panikrocker junge Künstler ausgezeichnet.

Im Rahmen des Hermann-Hesse-Festivals hat Udo Lindenberg in Calw die diesjährigen Panikpreise verliehen. Der Wettbewerb wird von der Udo Lindenberg Stiftung ausgerichtet, Kooperationspartner ist die Popakademie Mannheim.

Bands "ohne seichtes Tralala" gewürdigt

In der historischen Ruine des Klosters Hirsau traten Samstagabend die drei Preisträger auf: die Leipziger Band "2ersitz", die Frankfurter Sängerin "FEE." und der Songpoet "Sebel" aus Recklinghausen. Alle drei Bands bekommen aus Stiftungsmitteln ein Preisgeld von 5.000 Euro sowie ein Coaching an der Popakademie Baden-Württemberg. "2ersitz" erhält zudem einen "Panikkurs" mit Udo Lindenberg. "Wir zeichnen deutschsprachige Bands aus, die nie im Radio sind", so Lindenberg. "Die couragierte, freche Dinger ohne seichtes Tralalala machen, auch zum Anecken."

Totale Ekstase bei den Fans beim Konzert in der historischen Klosterruine Calw-Hirsau. SWR

Den Abend beschloss Lindenberg, der in Calw bis Mitternacht vor 2.000 Fans das Ende seiner diesjährigen Tournee feierte. Hesse haben ihn bereits in seiner Jugend inspiriert, sagte er im Anschluss dem SWR.

Mit ihm auf der Bühne stand auch Tatortkommissarin Maria Furtwängler. Sie zitierte Texte von Hermann Hesse, aber sang mit Udo Lindenberg auch den Song "KGB".