Feurigen Tanz und exzellente Reitkunst gab es bei den Hengstparaden beim Landgestüt in Marbach (Kreis Reutlingen). Spanien stand dabei im Mittelpunkt des Programms.

Das Haupt- und Landgestüt Marbach auf der Schwäbischen Alb hat bei seiner traditionellen Hengstparade diesmal auf spanisches Flair gesetzt. "Wir haben es uns zum Ziel gemacht, das europäische Pferdezentrum zu werden" sagte Landoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck am Sonntag vor etwa 8.500 Besuchern. Vier Stunden lang zeigten etwa 120 Pferde ihr Können. Die Pferde kommen unter anderem aus eigener Marbacher Zucht, vom Schweizerischen Nationalgestüt Avenches und dem Westfälischen Landgestüt Warendorf.

Spanische Fiesta und verträumte Ritter

Im Zentrum der Vorstellung stand das Gastland Spanien. Zum vierstündigen Programm gehörten viel Akrobatik und Showeinlagen. So nehm etwa der abenteuerlustige spanische Ritter Don Quijote die Besucher während des vierstündigen Programms mit in seine Traumwelt.

Aus Córdoba, eine Stadt in der südspanischen Region Andalusien, waren Reiter des ehemals königlich-spanischen Marstalls angereist. Bei der Ausrichtung einer "spanischen Fiesta" wurden sie unterstützt von deutschen Kollegen: der Tanzschule Gitte Wax aus Münsingen (Kreis Reutlingen), der Voltigiergruppe Marbach, einer Reitergruppe aus Waal (Bayern) sowie dem Tanzduett Ana Ayromlou und Oliver Jubin aus Norddeutschland. Beteiligt an den Quadrillen und Hürdensprüngen waren unter anderem Pferde der Rassen Altwürttemberger, Schwarzwälder Füchse und Araber.

Gestüt Marbach: Zahlreiche Veranstaltungen mit tausenden Besuchern

Das Haupt- und Landgestüt Marbach in Gomadingen (Kreis Reutlingen) ist nach eigenen Angaben das älteste und größte staatliche Gestüt Deutschlands. Neben der Pferdezucht widmen sich die knapp 130 Mitarbeiter der Reit- und Fahrausbildung. Zahlreiche Veranstaltungen ziehen jährlich geschätzt 350.000 Besucher an. Zu den Klassikern gehören neben der Hengstparade die Marbach Classics sowie die Gestütsauktion. Die Hengstparade soll nochmals am 3. und 6. Oktober stattfinden.