Ein Mann, der seit Montag wegen eines Messerangriffs auf seine Mutter vor dem Hechinger Landgericht steht, will im Prozess selbst aussagen. Der 56-jährige Angeklagte soll im März ins Haus der 80-Jährigen in Geislingen-Binsdorf gegangen sein mit der Absicht, sie zu töten - so die Anklage. Grund könnte ein Erbschaftsstreit sein. Die Frau ist mittlerweile gestorben.