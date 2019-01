per Mail teilen

Wird das Naturdenkmal diesen Jahreswechsel überleben? Diese Frage müssen sich die Einwohner von Hayingen (Kreis Reutlingen) stellen, wenn sie ihre 250 Jahre alte Linde beim Tennisheim angucken. Denn ein bislang unbekannter Täter hat den als Naturdenkmal eingestuften Baum zwischen Silvester und Neujahr mit einem Feuerwerkskörper in Brand gesetzt, so die Polizei. Ob die Linde das übersteht, sei fraglich. Die Feuerwehr musste den Stamm aushöhlen, um an das letzte Glutnest zu kommen. Jetzt wird der Baumzündler gesucht.