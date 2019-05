per Mail teilen

Der Blitzer auf der B27 bei Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) hat hunderttausende Temposünder überführt. Jetzt hat es vermutlich einen Fußballstar erwischt.

Mario Gomez ist als Stürmer des VfB Stuttgart antrittsschnell. Im vergangenen September soll der Fußballer auf der B27 bei Walddorfhäslach zu schnell unterwegs gewesen sein. 14 Stundenkilometer schneller als erlaubt und auch noch mit Handy am Ohr, so steht es jedenfalls in einem Bußgeldbescheid.

Kommt Gomez nach Reutlingen?

Doch ob es auch wirklich Gomez war, der am Steuer des Autos saß, das muss jetzt das Amtsgericht Reutlingen klären. Denn der Fußballstar des VfB Stuttgart hat Einspruch eingelegt. Das hat das Amtsgericht Reutlingen dem SWR bestätigt. Ein Verhandlungstermin ist für Mittwoch angesetzt. Ob der Stürmer selbst kommt, ist zurzeit noch unklar.

Viertel Million Autofahrer geblitzt

Das Reutlinger Amtsgericht ist derzeit mit einer Unmenge von Verfahren wegen des Blitzers auf der B27 befasst. Über eine Viertel Million Autofahrer waren dort im vergangenen Jahr geblitzt worden. Viele haben wie Gomez Widerspruch eingelegt, sodass die Sache vor Gericht landet. Das Reutlinger Amtsgericht hat dafür einen zusätzlichen Richter angestellt, um die Verfahren bewältigen zu können.

Blitzer unter Brücke der B27

Im vergangenen Jahr galt auf einem Streckenabschnitt der B27 wegen einer Baustelle Tempo 60. An der Ausfahrt Walddorfhäslach, wo die Baustelle kurz unterbrochen war, steht der Blitzer unter einer Brücke. Das Tempolimit war dort nicht aufgehoben. Inzwischen ist die Baustelle abgebaut. Es gilt Tempo 120.