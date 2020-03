per Mail teilen

Der Ostereiermarkt in Gomadingen-Dapfen (Kreis Reutlingen) ist eröffnet. Bis Karfreitag sind in der Martinskirche rund 12.000 kunstvoll verzierte Eier zu sehen und zu kaufen, vom kleinen Wachtelei bis zum großen Straußenei. Die handgefertigten Einzelstücke wurden unter anderem in Batik- und Serviettentechnik gestaltet, mit österlichen Motiven bemalt oder filigran mit Bibeltexten beschrieben. Der Erlös des Verkaufs kommt sozialen Zwecken zugute. Rund um den Eiermarkt gibt es ein umfangreiches Musikprogramm, unter anderem mit einer Meditation unter Leitung des bekannten Paters Anselm Grün. Die Veranstalterinnen rechnen wieder mit mehreren tausend Besuchern.