per Mail teilen

Der Reutlinger Gemeinderat hat Pläne der Verwaltung für eine Seilbahn abgelehnt. Auch Oberbürgermeister Keck ist dagegen. Die Regionalstadtbahn, das Stadtbuskonzept und der Radwegeplan hätten Priorität, heißt es aus den Fraktionen.

Für ein weiteres Verkehrsmittel wie eine Seilbahn sei kein Geld da, hieß es weiter. Fast drei Jahren lang ging das Thema Seilbahn in Reutlingen durch die kommunalpolitischen Gremien. Der Ausschuss für Verkehr und Umwelt der Stadt hatte sich mit einer Machbarkeitsstudie damit beschäftigt. Die Seilbahn sollte den Verkehr entlasten und sechs wichtige Orte in der Stadt verbinden. Vom Hauptbahnhof sollte sie die Ortsteile Ringelbach, Betzingen, Orschel-Hagen und Sondelfingen verbinden. Außerdem sollte sie auch an den Südbahnhof und die Hochschule führen.

So hätte das Projekt Seilbahn in Reutlingen aussehen können. Ingenieurbüro Leitner

Thema vom Tisch

Etwa 1.500 Personen pro Stunde und Güter können so befördert werden. Unwegsames Gelände wie Straßen, Wälder und Gewässer könne man einfach überbrücken. Außerdem seien die Betriebskosten gering, die Bahn umweltfreundlich und behindertengerecht und die Wartezeiten kurz, so das beuaftragte bayrische Ingenieursbüro. Nun ist das Thema Seilbahn kommunalpolitisch jedoch vom Tisch.