Er hatte wohl mehr Glück als Verstand, der Autofahrer, der am Sonntagabend mit einem ausgeliehenen Auto in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) einen Unfall verursachte. Der 32-Jährige wollte nur kurz zu einer Tankstelle fahren, um Bier zu holen. Dafür lieh er sich das Auto eines Bekannten aus, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem war er alkoholisiert und verlor auf dem Rückweg in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und blieb auf dem Dach liegen. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer krabbelten aus dem Auto und flüchteten zu Fuß. Polizisten griffen die drei Männer auf. Allen droht nun eine Anzeige.