Die Einzelhändler am Neckar, auf der Alb und im Schwarzwald sind mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft größtenteils zufrieden. In den Geschäften rund um den Freudenstädter Marktplatz sorgt zurzeit der Weihnachtsmarkt für viele Besucher. Der hat auch in Calw viele Kunden angezogen. Auch Tübinger Textilhändler sind zufrieden mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft - dank der ChocolArt, dem Weihnachtsmarkt, und der Kälte. Im Balinger Porzellanhaus Mebold kommen die Kunden laut Geschäftsleitung stoßweise. Besonders in der Woche vor Weihnachten soll es noch einmal richtig rund gehen.