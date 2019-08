per Mail teilen

Die Vesperkirche Freudenstadt startet mit einem neuen Angebot. Sie serviert einmal im Monat ein kostenloses Mittagessen. Dabei gibt es 60 bis 80 Essen am Tag. Das sind nicht mal halb so viele wie bei der großen Freudenstädter Vesperkirche im Januar. Das neue Angebot soll vor allem helfen, Kontakt zu Stammgästen zu halten und sich nicht aus den Augen zu verlieren, so eine Organisatorin. Ob das Mittagessen im evangelischen Gemeindehaus ankommt, soll jetzt drei Monate lang getestet werden.