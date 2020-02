per Mail teilen

Die Diskussion um die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen hat in den FDP-Kreisverbänden Freudenstadt, Reutlingen und Zollernalb bisher zu keinen Austritten geführt. Das hat eine Umfrage des SWR-Studios Tübingen ergeben. Die Vorsitzenden der FDP-Kreisverbände berichten von aufgebrachten Wählern. Sie sollen gedroht haben, von nun an nicht mehr die FDP zu wählen. Auch innerhalb der Partei soll es zu Vorwürfen gekommen sein. Vereinzelt hätten Mitglieder der Partei gedroht, die Parteimitgliedschaft abzugeben, heißt es aus dem Zollernalbkreis.